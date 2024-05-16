К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 34 мин График работы Чернигов, просп. Победы, 104 Всего: упаковка (1) 73,63 Экономия: -6,08 грн 67,55 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 04 мин График работы Прилуки, ул. Киевская, 279 Всего: упаковка (2) 78,17 Экономия: -9,66 грн 68,51 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 04 мин График работы Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216 Всего: упаковка (1) 72,98 Экономия: -5,43 грн 67,55 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается через 04 мин График работы Звягель, ул. Шевченко, 49 Всего: упаковка (2) 64,04 Экономия: -9,53 грн 54,51 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 34 мин График работы Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А Всего: упаковка (1) 80,88 Экономия: -12,05 грн 68,83 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 04 мин График работы Харьков, ул. Рождественская, 29-Б Всего: упаковка (1) 66,74 Экономия: -11,61 грн 55,13 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 34 мин График работы Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121 Всего: упаковка (1) 79,72 Экономия: -10,96 грн 68,76 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 34 мин График работы Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2 Всего: упаковка (1) 73,63 Экономия: -5,21 грн 68,42 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается через 34 мин График работы Килия, ул. Мира, 38 Всего: упаковка (1) 64,07 Экономия: -6,64 грн 57,43 грн Забронировать