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BABY ЖИДКИЙ ТАЛЬК С d-ПАНТЕНОЛОМ 150 мл - Харьков (177290) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
66,74
Экономия: -11,61 грн
55,13 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
79,72
Экономия: -10,96 грн
68,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (2)
78,17
Экономия: -9,66 грн
68,51 грн
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Открыто Закроется через 36 мин
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
72,98
Экономия: -5,43 грн
67,55 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
73,63
Экономия: -6,08 грн
67,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 36 мин
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (1)
80,88
Экономия: -12,05 грн
68,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
73,63
Экономия: -5,21 грн
68,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
64,04
Экономия: -9,53 грн
54,51 грн
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Открыто Закроется через 06 мин
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
64,07
Экономия: -6,64 грн
57,43 грн
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