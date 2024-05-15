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BABY ЖИДКИЙ ТАЛЬК С d-ПАНТЕНОЛОМ 150 мл - Днепр (Днепропетровск) (177290) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
78,09
Экономия: -9,33 грн
68,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (1)
59,65
Экономия: -3,54 грн
56,11 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
67,52
Экономия: -12,39 грн
55,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
72,72
Экономия: -5,17 грн
67,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (1)
81,00
Экономия: -12,17 грн
68,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
Всего: упаковка (2)
68,55
Экономия: -4,05 грн
64,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
74,62
Экономия: -6,20 грн
68,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
Всего: упаковка (1)
73,20
Экономия: -5,65 грн
67,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Килия, ул. Мира, 38
Всего: упаковка (1)
64,58
Экономия: -7,15 грн
57,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (2)
63,87
Экономия: -9,36 грн
54,51 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом