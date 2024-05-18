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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКИ ЭКСТРАКТ" 100 мл - Запорожье (159986) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
48,81
Экономия: -8,54 грн
40,27 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
45,31
Экономия: -4,97 грн
40,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
Всего: упаковка (2)
46,11
Экономия: -2,88 грн
43,23 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (2)
38,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
43,56
Экономия: -2,53 грн
41,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
45,89
Экономия: -5,24 грн
40,65 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
44,84
Экономия: -3,46 грн
41,38 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
38,98 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
48,00
Экономия: -9,00 грн
39,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
44,01
Экономия: -3,54 грн
40,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
36,25 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 10
Всего: упаковка (1)
38,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
45,36
Экономия: -5,10 грн
40,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Дворцовая, 2
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (2)
44,06
Экономия: -3,78 грн
40,28 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (2)
38,98 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (2)
43,33
Экономия: -2,98 грн
40,35 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: упаковка (1)
38,93 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
42,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
38,98 грн