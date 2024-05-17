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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКИ ЭКСТРАКТ" 100 мл - Одесса (159986) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
38,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
43,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (1)
46,96
Экономия: -6,51 грн
40,45 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
41,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
54,26
Экономия: -7,86 грн
46,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (1)
36,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
41,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
41,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Космонавтов, 33
Всего: упаковка (1)
49,88
Экономия: -4,33 грн
45,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (3)
38,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: упаковка (1)
38,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
41,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Архитекторская, 22
Всего: упаковка (2)
38,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
39,42
Экономия: -1,72 грн
37,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 109-А
Всего: упаковка (1)
38,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 114/5
Всего: упаковка (1)
38,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (2)
44,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (1)
40,46 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
Всего: упаковка (1)
36,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Овидиополь, ул. Вертелецкого, 20-Б
Всего: упаковка (4)
36,26 грн