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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ ДЛЯ НОГ "ПИЯВКИ ЭКСТРАКТ" 100 мл - Харьков (159986) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (1)
46,96
Экономия: -6,52 грн
40,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
46,55
Экономия: -3,81 грн
42,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
47,59
Экономия: -7,18 грн
40,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 181-Б
Всего: упаковка (2)
46,04
Экономия: -5,64 грн
40,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (1)
46,71
Экономия: -6,21 грн
40,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (1)
47,45
Экономия: -5,47 грн
41,98 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
36,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (1)
48,05
Экономия: -7,64 грн
40,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 26-А
Всего: упаковка (1)
45,69
Экономия: -5,24 грн
40,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
48,21
Экономия: -7,80 грн
40,41 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
44,91
Экономия: -4,51 грн
40,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
46,40
Экономия: -5,93 грн
40,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
45,13
Экономия: -4,73 грн
40,40 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
44,19
Экономия: -4,02 грн
40,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (2)
38,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
46,91
Экономия: -4,35 грн
42,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: упаковка (1)
38,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
Всего: упаковка (1)
38,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
44,12
Экономия: -3,65 грн
40,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (1)
38,98 грн