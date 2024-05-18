Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ"Цены в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл - Запорожье (159983) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 31 аптеке
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
42,19
Экономия: -7,38 грн
34,81 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
38,88
Экономия: -4,11 грн
34,77 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
45,60
Экономия: -11,29 грн
34,31 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
37,83
Экономия: -2,98 грн
34,85 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
39,61
Экономия: -2,51 грн
37,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
40,30
Экономия: -5,45 грн
34,85 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
38,36
Экономия: -3,59 грн
34,77 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (2)
38,74
Экономия: -4,12 грн
34,62 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (2)
39,06
Экономия: -4,29 грн
34,77 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (2)
38,57
Экономия: -3,62 грн
34,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (2)
40,93
Экономия: -5,96 грн
34,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
Всего: упаковка (1)
39,37
Экономия: -4,72 грн
34,65 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: упаковка (1)
38,89
Экономия: -3,96 грн
34,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
Всего: упаковка (1)
37,50
Экономия: -2,57 грн
34,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
37,75
Экономия: -2,89 грн
34,86 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 16-А
Всего: упаковка (2)
39,24
Экономия: -4,48 грн
34,76 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
39,43
Экономия: -4,48 грн
34,95 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 112
Всего: упаковка (1)
41,40
Экономия: -3,45 грн
37,95 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 19
Всего: упаковка (2)
39,67
Экономия: -3,25 грн
36,42 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (2)
39,60
Экономия: -4,81 грн
34,79 грн