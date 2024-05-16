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БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "ГОРЧИЧНЫЙ БАЛЬЗАМ" 100 мл - Харьков (159983) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
40,55
Экономия: -5,64 грн
34,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
37,25
Экономия: -1,95 грн
35,30 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
33,67 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (2)
38,71
Экономия: -3,89 грн
34,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
Всего: упаковка (1)
41,62
Экономия: -6,81 грн
34,81 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
39,51
Экономия: -4,73 грн
34,78 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
38,26
Экономия: -3,49 грн
34,77 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 31-А
Всего: упаковка (4)
49,30
Экономия: -15,00 грн
34,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (3)
50,61
Экономия: -16,31 грн
34,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (2)
45,63
Экономия: -11,33 грн
34,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (1)
49,24
Экономия: -14,94 грн
34,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (4)
41,71
Экономия: -7,41 грн
34,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
33,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (2)
53,61
Экономия: -19,31 грн
34,30 грн
Аптеки украины
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Панянка, 65-Б
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
Всего: упаковка (2)
38,96
Экономия: -4,17 грн
34,79 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Героев АТО, 118-А
Всего: упаковка (3)
51,40
Экономия: -17,10 грн
34,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (2)
42,11
Экономия: -7,81 грн
34,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (2)
42,00
Экономия: -7,70 грн
34,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рассошенцы, ул. Геофизическая, 6
Всего: упаковка (2)
46,30
Экономия: -12,00 грн
34,30 грн