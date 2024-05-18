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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ "АНТИГЕРПЕСНЫЙ" 4.6 г - Запорожье (58816) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
50,73 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (6)
57,69
Экономия: -10,14 грн
47,55 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
48,09
Экономия: -6,25 грн
41,84 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
45,35 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
56,00
Экономия: -10,00 грн
46,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
43,95 грн
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3)
45,89 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
47,55
Экономия: -4,91 грн
42,64 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
45,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
45,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
57,34
Экономия: -13,67 грн
43,67 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
57,04
Экономия: -13,39 грн
43,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
57,77
Экономия: -10,19 грн
47,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
47,90
Экономия: -2,44 грн
45,46 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
45,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
46,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (5)
57,05
Экономия: -9,47 грн
47,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
48,34
Экономия: -2,88 грн
45,46 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (4)
57,97
Экономия: -10,31 грн
47,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
43,66 грн