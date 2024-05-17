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БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл - Одесса (135464) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
35,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
39,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (2)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
31,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
44,41
Экономия: -6,29 грн
38,12 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
Всего: упаковка (1)
39,99 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (2)
36,37 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
Всего: упаковка (1)
39,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 18
Всего: упаковка (1)
43,96 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Космонавтов, 15
Всего: упаковка (1)
36,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 10
Всего: упаковка (1)
31,79 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1)
36,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (2)
39,80 грн
Аптека tas
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 15
Всего: упаковка (1)
39,99 грн