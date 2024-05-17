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БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЖИВИЦА" 100 мл - Львов (135464) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
31,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
57,90
Экономия: -19,78 грн
38,12 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
60,60
Экономия: -22,48 грн
38,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (3)
37,56 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
39,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (2)
36,37 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 7/7
Всего: упаковка (1)
37,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (2)
52,32
Экономия: -14,20 грн
38,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (2)
37,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
47,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (2)
39,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Зеленая, 147
Всего: упаковка (1)
40,55 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 42
Всего: упаковка (1)
39,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 92
Всего: упаковка (1)
37,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, просп. Красной Калины, 109
Всего: упаковка (2)
39,95 грн