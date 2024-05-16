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БАЛЬЗАМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "ЧАГА" 100 мл - Харьков (135462) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
34,30 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
31,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (2)
34,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (2)
34,30 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: упаковка (1)
31,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (1)
29,17 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
34,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (1)
44,10
Экономия: -9,20 грн
34,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (1)
45,82
Экономия: -10,92 грн
34,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Старопочтовая, 16
Всего: упаковка (1)
28,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
36,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
34,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
44,10
Экономия: -9,20 грн
34,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Харьковская, 12
Всего: упаковка (1)
31,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Троицкая, 51
Всего: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 10
Всего: упаковка (1)
34,30 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (2)
34,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 61
Всего: упаковка (1)
42,80
Экономия: -7,90 грн
34,90 грн