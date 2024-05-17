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АКВА МАРИС® МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше, №30 - Запорожье (157194) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеке
Народная аптека
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
235,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: пакетик-саше (27)
243,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: (17)
277,44
Экономия: -62,81 грн
214,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (13)
260,22
Экономия: -47,91 грн
212,31 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: (17)
218,21 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
261,99
Экономия: -40,03 грн
221,96 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
270,00
Экономия: -57,00 грн
213,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
239,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: (5)
270,00
Экономия: -57,00 грн
213,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (3)
308,10
Экономия: -83,20 грн
224,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
253,99
Экономия: -32,03 грн
221,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (9)
244,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
260,43
Экономия: -26,14 грн
234,29 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: (2)
213,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
235,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
263,19
Экономия: -44,91 грн
218,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (14)
246,23
Экономия: -35,03 грн
211,20 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (10)
293,30
Экономия: -68,40 грн
224,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (103)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
235,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
238,43
Экономия: -11,83 грн
226,60 грн