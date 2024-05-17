Все аптеки Украины
Медицинские изделияИзделия, применяемые в лечебно-диагностическом процессеРасходные материалыпрочие материалыАКВА МАРИС® МОРСКАЯ СОЛЬЦены в аптеках

АКВА МАРИС® МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше, №30 - Одесса (157194) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
228,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (25)
365,70
Экономия: -140,80 грн
224,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (4)
231,75
Экономия: -6,75 грн
225,00 грн
Мелисса
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: (8)
246,00 грн
Колонтаевская
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
240,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: (16)
267,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (9)
280,46
Экономия: -64,65 грн
215,81 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: (14)
249,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: пакетик-саше (28)
221,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
248,88
Экономия: -33,07 грн
215,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
284,99
Экономия: -63,03 грн
221,96 грн
Софья
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: (25)
240,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
229,50 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: (16)
227,00 грн
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
235,40 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (3)
242,90
Экономия: -22,02 грн
220,88 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: (4)
234,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (10)
268,63
Экономия: -52,82 грн
215,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (213)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
235,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (20)
267,49
Экономия: -46,72 грн
220,77 грн