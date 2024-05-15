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АКВА МАРИС® МОРСКАЯ СОЛЬ пакетик-саше, №30 - Днепр (Днепропетровск) (157194) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 226 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3), пакетик-саше (18)
264,49
Экономия: -43,67 грн
220,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (11)
262,36
Экономия: -41,54 грн
220,82 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (5)
283,10
Экономия: -58,30 грн
224,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (14)
262,99
Экономия: -49,43 грн
213,56 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (4)
302,70
Экономия: -77,90 грн
224,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (30)
246,02
Экономия: -34,89 грн
211,13 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (21)
262,21
Экономия: -45,64 грн
216,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: (22)
281,77
Экономия: -64,77 грн
217,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
247,99
Экономия: -26,95 грн
221,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), пакетик-саше (27)
260,03
Экономия: -48,90 грн
211,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: пакетик-саше (12)
208,47 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (3)
281,40
Экономия: -56,60 грн
224,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7), пакетик-саше (12)
268,40
Экономия: -49,24 грн
219,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (6)
255,90
Экономия: -38,63 грн
217,27 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (16)
256,58
Экономия: -40,01 грн
216,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
256,88
Экономия: -40,19 грн
216,69 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: пакетик-саше (24)
205,45 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (14)
250,33
Экономия: -43,38 грн
206,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: (15)
221,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1), пакетик-саше (13)
217,50 грн