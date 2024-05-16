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БАЛЬЗАМ НА ЖИРО-ВОСКОВОЙ ОСНОВЕ КОСМЕТИЧЕСКИЙ "МИНДАЛЬ И КАКАО" 15 мл - Харьков (153680) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
91,11 грн
В других городах:
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всего: упаковка (1)
92,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
92,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (2)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
92,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
97,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Павлоград, ул. Соборная, 93/2
Всего: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 67
Всего: упаковка (1)
97,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
Всего: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Днепр, ул. Калиновая, 3
Всего: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
97,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
Всего: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Миргород, ул. Гоголя, 102-А
Всего: упаковка (2)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (3)
111,89 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
88,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
97,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
Всего: упаковка (1)
88,46 грн