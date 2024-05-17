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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬ 100 мл - Одесса (150103) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
209,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
217,33
Экономия: -10,34 грн
206,99 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
215,90 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (2)
223,57 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
204,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
244,64
Экономия: -69,72 грн
174,92 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (3)
232,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
176,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
174,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
176,60 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
174,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
221,87
Экономия: -10,87 грн
211,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
177,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
190,71
Экономия: -16,70 грн
174,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
174,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
196,89
Экономия: -22,11 грн
174,78 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (1)
222,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
239,93
Экономия: -62,30 грн
177,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
162,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
174,20 грн