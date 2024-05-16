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STOP DEMODEX (СТОП ДЕМОДЕКС) ШАМПУНЬ 100 мл - Львов (150103) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 61 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
239,97
Экономия: -32,38 грн
207,59 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
192,03
Экономия: -0,02 грн
192,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
220,94
Экономия: -54,10 грн
166,84 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
174,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
150,34 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
204,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
174,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
174,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
237,20
Экономия: -59,57 грн
177,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
174,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
174,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
174,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
174,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
168,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
174,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
174,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
219,06
Экономия: -50,71 грн
168,35 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
174,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (20)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
174,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
207,42
Экономия: -30,42 грн
177,00 грн