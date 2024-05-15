Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаPURI-SENSILIQUE ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА НЕЖНЫЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ "PHARMACERIS"Цены в аптеках

PURI-SENSILIQUE ТОНИК ДЛЯ ЛИЦА НЕЖНЫЙ ОСВЕЖАЮЩИЙ "PHARMACERIS" 1638 200 мл - Харьков (150343) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
399,74 грн
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
401,81 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
472,11 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
374,06 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 29 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
402,31 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
399,43 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (7)
472,03 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
400,35 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
374,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (2)
372,47 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
376,13 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
402,95 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
374,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
401,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (3)
452,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
401,64 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
400,22 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (2)
452,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
400,14 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (2)
472,69 грн