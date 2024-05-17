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PANTHENOL АЭРОЗОЛЬ С ОХЛАЖДАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ 150 мл - Одесса (299186) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
139,82
Экономия: -10,91 грн
128,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 34 мин
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-Г
Всего: упаковка (1)
144,26
Экономия: -15,20 грн
129,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 34 мин
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: упаковка (1)
147,18
Экономия: -18,11 грн
129,07 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (9)
94,00
Экономия: -2,82 грн
91,18 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 34 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (2)
94,00
Экономия: -7,52 грн
86,48 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается через 34 мин
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
153,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается через 34 мин
Залещики, ул. Бандеры Степана, 94-В
Всего: упаковка (1)
231,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается через 34 мин
Жолква, ул. Запорожская, 1
Всего: упаковка (1)
109,30 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом