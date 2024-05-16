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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяPANTHENOL АЭРОЗОЛЬ С СОКОМ АЛОЭ ВЕРАЦены в аптеках

PANTHENOL АЭРОЗОЛЬ С СОКОМ АЛОЭ ВЕРА 150 мл - Киев (299183) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (3)
94,00
Экономия: -7,52 грн
86,48 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (9)
94,00
Экономия: -2,82 грн
91,18 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Боярка, ул. Крещатик, 4-А
Всего: упаковка (1)
138,68
Экономия: -12,60 грн
126,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84
Всего: упаковка (1)
94,03
Экономия: -9,61 грн
84,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2
Всего: упаковка (2)
144,05
Экономия: -13,74 грн
130,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10-В
Всего: упаковка (2)
69,38
Экономия: -6,75 грн
62,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 35 мин
Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А
Всего: упаковка (1)
67,56
Экономия: -4,93 грн
62,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 05 мин
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
Всего: упаковка (2)
90,56
Экономия: -8,53 грн
82,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
Всего: упаковка (1)
173,05
Экономия: -20,42 грн
152,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 05 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
Всего: упаковка (1)
96,64
Экономия: -12,01 грн
84,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 22
Всего: упаковка (1)
176,62
Экономия: -21,23 грн
155,39 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
Всего: упаковка (1)
169,81
Экономия: -16,95 грн
152,86 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 05 мин
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (1)
153,15
Экономия: -18,77 грн
134,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
Всего: упаковка (1)
153,93
Экономия: -23,01 грн
130,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 35 мин
Александрия, просп. Соборный, 96
Всего: упаковка (1)
151,86
Экономия: -24,98 грн
126,88 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Токи, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
153,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Гусятин, просп. Независимости, 1-А/1-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 35 мин
Хоростков, ул. Независимости, 64-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
132,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 35 мин
Копычинцы, ул. Рынок, 8-А
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
132,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 35 мин
Теребовля, ул. Мазепы, 4/2
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
132,90 грн