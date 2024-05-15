К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Светловодск, ул. Героев Украины, 104 Всего: упаковка (1) 153,93 Экономия: -23,01 грн 130,92 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Александрия, просп. Соборный, 96 Всего: упаковка (1) 151,86 Экономия: -24,98 грн 126,88 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Покров, ул. Центральная, 52 Всего: упаковка (1) 145,29 Экономия: -13,32 грн 131,97 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г Всего: упаковка (1) 153,15 Экономия: -18,77 грн 134,38 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102 Всего: упаковка (2) 90,56 Экономия: -8,53 грн 82,03 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Борисполь, ул. Киевский Шлях, 84 Всего: упаковка (1) 94,03 Экономия: -9,61 грн 84,42 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17 Всего: упаковка (1) 169,81 Экономия: -16,95 грн 152,86 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, ул. Шевченко, 22 Всего: упаковка (1) 176,62 Экономия: -21,23 грн 155,39 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Чернигов, просп. Победы, 82 Всего: упаковка (1) 96,64 Экономия: -12,01 грн 84,63 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чернигов, просп. Победы, 18 Всего: упаковка (1) 173,05 Экономия: -20,42 грн 152,63 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (9) 94,00 Экономия: -2,82 грн 91,18 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146 Всего: упаковка (3) 94,00 Экономия: -7,52 грн 86,48 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Васильков, ул. Грушевского Михаила, 17-А Всего: упаковка (1) 67,56 Экономия: -4,93 грн 62,63 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Васильков, ул. Грушевского Михаила, 10-В Всего: упаковка (2) 69,38 Экономия: -6,75 грн 62,63 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Васильков, ул. Грушевского Михаила, 22/2 Всего: упаковка (2) 144,05 Экономия: -13,74 грн 130,31 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Боярка, ул. Крещатик, 4-А Всего: упаковка (1) 138,68 Экономия: -12,60 грн 126,08 грн Забронировать

Аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:30 График работы Токи, ул. Шевченко Тараса, 46 Всего: упаковка (1) 153,80 грн Забронировать

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:15 График работы Гусятин, просп. Независимости, 1-А/1-Б Всего: упаковка (4) Наличие на 2024-05-17 - 18:00 132,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Хоростков, ул. Независимости, 64-А Всего: упаковка (4) Наличие на 2024-05-17 - 17:00 132,90 грн Забрать позже

Подорожник Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Копычинцы, ул. Рынок, 8-А Всего: упаковка (4) Наличие на 2024-05-17 - 17:00 132,90 грн Забрать позже