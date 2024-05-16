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АРОМАКОМПОЗИЦИЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НАТУРАЛЬНЫХ 10 мл "успокаивающая" - Киев (85435) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
106,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (1)
125,65
Экономия: -3,77 грн
121,88 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (1)
97,00 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
Всего: упаковка (1)
99,91 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37/41
Всего: упаковка (1)
108,05
Экономия: -3,24 грн
104,81 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
Всего: упаковка (2)
97,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (2)
97,00 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
97,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, ул. Антоновича, 50
Всего: упаковка (1)
125,65
Экономия: -3,77 грн
121,88 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Павловская, 17
Всего: упаковка (1)
97,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
125,65
Экономия: -3,77 грн
121,88 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
Всего: упаковка (1)
125,65
Экономия: -3,77 грн
121,88 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Печерская, 1
Всего: упаковка (1)
97,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
Всего: упаковка (2)
97,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (2)
111,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, дорога Набережно-Рыбальская, 3
Всего: упаковка (2)
106,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
101,85 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
Всего: упаковка (1)
106,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
Всего: упаковка (1)
101,85 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 26-В
Всего: упаковка (2)
97,00 грн