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АРОМАКОМПОЗИЦИЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НАТУРАЛЬНЫХ 10 мл "Противопростудная" - Харьков (85416) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
108,01
Экономия: -15,48 грн
92,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (2)
107,51
Экономия: -9,58 грн
97,93 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
Всего: упаковка (1)
107,37
Экономия: -9,85 грн
97,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
107,35
Экономия: -9,42 грн
97,93 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
105,53
Экономия: -8,52 грн
97,01 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (2)
106,90
Экономия: -9,38 грн
97,52 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
120,57
Экономия: -12,58 грн
107,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
109,80
Экономия: -10,37 грн
99,43 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
127,34
Экономия: -8,98 грн
118,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
87,28
Экономия: -3,39 грн
83,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (2)
105,78
Экономия: -8,77 грн
97,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
Всего: упаковка (1)
109,16
Экономия: -9,31 грн
99,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
108,19
Экономия: -15,20 грн
92,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
109,68
Экономия: -16,69 грн
92,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
111,08
Экономия: -13,52 грн
97,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
107,16
Экономия: -10,01 грн
97,15 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (1)
107,95
Экономия: -12,57 грн
95,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лубны, пл. Ярмарочная, 2-А
Всего: упаковка (1)
118,83
Экономия: -13,26 грн
105,57 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
110,83
Экономия: -20,64 грн
90,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
109,95
Экономия: -12,80 грн
97,15 грн