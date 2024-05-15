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АРОМАКОМПОЗИЦИЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НАТУРАЛЬНЫХ 10 мл "Противопростудная" - Днепр (Днепропетровск) (85416) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
108,19
Экономия: -15,20 грн
92,99 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Луговская, 248
Всего: упаковка (4)
107,46
Экономия: -9,90 грн
97,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
87,28
Экономия: -3,39 грн
83,89 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
127,34
Экономия: -8,98 грн
118,36 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Металлургов, 62-Д
Всего: упаковка (1)
109,16
Экономия: -9,31 грн
99,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
110,83
Экономия: -20,64 грн
90,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
109,80
Экономия: -10,37 грн
99,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
109,95
Экономия: -12,80 грн
97,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
105,24
Экономия: -6,91 грн
98,33 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
107,68
Экономия: -15,52 грн
92,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
105,91
Экономия: -11,04 грн
94,87 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
Всего: упаковка (1)
98,40
Экономия: -8,94 грн
89,46 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
Всего: упаковка (1)
110,24
Экономия: -19,64 грн
90,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
Всего: упаковка (1)
107,96
Экономия: -10,40 грн
97,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
120,57
Экономия: -12,58 грн
107,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (2)
106,90
Экономия: -9,38 грн
97,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
111,08
Экономия: -13,52 грн
97,56 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 11
Всего: упаковка (1)
107,16
Экономия: -10,01 грн
97,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
109,68
Экономия: -16,69 грн
92,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (1)
107,95
Экономия: -12,57 грн
95,38 грн