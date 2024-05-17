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АРОМАКОМПОЗИЦИЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НАТУРАЛЬНЫХ 10 мл "Лови удачу" - Запорожье (294228) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
96,86
Экономия: -16,86 грн
80,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
102,19
Экономия: -8,50 грн
93,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (1)
103,40
Экономия: -16,56 грн
86,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 34
Всего: упаковка (1)
104,06
Экономия: -12,92 грн
91,14 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
109,78
Экономия: -12,02 грн
97,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (1)
104,57
Экономия: -13,82 грн
90,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Западнодонбасская, 3-А
Всего: упаковка (1)
98,03
Экономия: -4,53 грн
93,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
Всего: упаковка (1)
100,92
Экономия: -11,49 грн
89,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
100,94
Экономия: -9,80 грн
91,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кременчуг, ул. Халаменюка, 14
Всего: упаковка (1)
101,99
Экономия: -16,62 грн
85,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (3)
122,12
Экономия: -13,68 грн
108,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
101,61
Экономия: -13,99 грн
87,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
104,63
Экономия: -19,26 грн
85,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
97,89
Экономия: -9,48 грн
88,41 грн
Медпрепараты
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 139/4
Всего: упаковка (1)
95,46
Экономия: -12,48 грн
82,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 41 мин
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (3)
109,82
Экономия: -9,86 грн
99,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
100,78
Экономия: -9,48 грн
91,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
101,83
Экономия: -9,29 грн
92,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
94,16
Экономия: -6,73 грн
87,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
127,65
Экономия: -3,83 грн
123,82 грн