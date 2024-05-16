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АРОМАКОМПОЗИЦИЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НАТУРАЛЬНЫХ 10 мл "Лови удачу" - Киев (294228) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
101,15
Экономия: -19,63 грн
81,52 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ярославская, 56-А
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -3,15 грн
101,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -3,15 грн
101,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -3,15 грн
101,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
127,65
Экономия: -3,83 грн
123,82 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103/3
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -3,15 грн
101,85 грн
В других городах:
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, ул. Мира, 40
Всего: упаковка (1)
95,84
Экономия: -9,35 грн
86,49 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (2)
105,00
Экономия: -3,15 грн
101,85 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
127,65
Экономия: -3,83 грн
123,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Фастов, ул. Соборная, 28
Всего: упаковка (1)
100,08
Экономия: -7,54 грн
92,54 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -3,15 грн
101,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
95,78
Экономия: -9,17 грн
86,61 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Житомир, ул. Грушевского Михаила, 5
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -3,15 грн
101,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -7,45 грн
92,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: упаковка (1)
100,84
Экономия: -15,01 грн
85,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (3)
109,00
Экономия: -9,04 грн
99,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (1)
95,99
Экономия: -7,58 грн
88,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (1)
104,20
Экономия: -18,83 грн
85,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кременчуг, просп. Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
103,98
Экономия: -16,36 грн
87,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
Всего: упаковка (3)
122,46
Экономия: -14,02 грн
108,44 грн