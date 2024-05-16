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АРОМАКОМПОЗИЦИЯ СМЕСЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НАТУРАЛЬНЫХ 10 мл формула здоровья в сезон простуд - Харьков (294224) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
108,01
Экономия: -15,48 грн
92,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 39
Всего: упаковка (1)
97,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
107,85
Экономия: -10,76 грн
97,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
107,04
Экономия: -9,55 грн
97,49 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (2)
97,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
Всего: упаковка (1)
97,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 72-Д
Всего: упаковка (1)
105,29
Экономия: -7,39 грн
97,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
100,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 272-Д
Всего: упаковка (1)
102,15 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (2)
97,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
107,35
Экономия: -9,42 грн
97,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
105,53
Экономия: -8,52 грн
97,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
106,01
Экономия: -14,81 грн
91,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
106,77
Экономия: -14,45 грн
92,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 37
Всего: упаковка (2)
97,29 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
Всего: упаковка (2)
106,90
Экономия: -9,38 грн
97,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-А
Всего: упаковка (2)
97,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
97,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 11
Всего: упаковка (1)
102,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
106,83
Экономия: -11,15 грн
95,68 грн