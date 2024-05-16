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D'OLIVA "СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ СВЕЖЕСТЬ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл - Киев (134504) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
135,00
Экономия: -10,80 грн
124,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 27/5
Всего: упаковка (1)
132,40
Экономия: -32,17 грн
100,23 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
163,10
Экономия: -39,60 грн
123,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
143,12
Экономия: -0,53 грн
142,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (2)
128,27
Экономия: -0,91 грн
127,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
153,13 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (1)
163,00
Экономия: -39,50 грн
123,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
143,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
142,04 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (1)
132,20 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
128,50
Экономия: -3,85 грн
124,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
127,94
Экономия: -0,29 грн
127,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
142,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
127,39
Экономия: -0,38 грн
127,01 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Порика Василия, 13
Всего: упаковка (1)
130,00
Экономия: -31,55 грн
98,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
128,39
Экономия: -1,70 грн
126,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
142,10
Экономия: -0,51 грн
141,59 грн
Аптека
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (1)
126,00 грн
Ласкава
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (1)
146,50 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается через 35 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Всего: упаковка (1)
126,00 грн