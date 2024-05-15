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D'OLIVA "ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ" ДЕЗОДОРАНТ роликовый 50 мл - Харьков (134505) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
138,00
Экономия: -20,00 грн
118,00 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 07 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
146,00
Экономия: -28,00 грн
118,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 07 мин
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
143,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (1)
143,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (3)
143,01 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
143,05
Экономия: -1,11 грн
141,94 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
142,52
Экономия: -0,42 грн
142,10 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
143,34
Экономия: -2,15 грн
141,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
142,78
Экономия: -0,17 грн
142,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
121,60
Экономия: -0,04 грн
121,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (2)
126,76 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
142,44
Экономия: -0,87 грн
141,57 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
122,10
Экономия: -0,57 грн
121,53 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
128,50
Экономия: -3,85 грн
124,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (2)
128,24
Экономия: -0,47 грн
127,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
142,28
Экономия: -0,81 грн
141,47 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
142,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
127,44 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
153,13 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (1)
135,00
Экономия: -10,80 грн
124,20 грн