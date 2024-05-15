К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека интернет цен Подробнее Открыто Закроется через 07 мин График работы Запорожье, ул. Счастливая, 3 Всего: упаковка (1) 138,00 Экономия: -20,00 грн 118,00 грн Забронировать

Элитфарм Подробнее Открыто Закроется через 07 мин График работы Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (1) 146,00 Экономия: -28,00 грн 118,00 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется через 07 мин График работы Черкассы, ул. Чехова, 101 Всего: упаковка (1) 143,26 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черкассы, ул. Новопречистенская, 55 Всего: упаковка (1) 143,28 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3 Всего: упаковка (3) 143,01 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черкассы, просп. Победы, 16 Всего: упаковка (1) 143,05 Экономия: -1,11 грн 141,94 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Городище, ул. Мира, 103 Всего: упаковка (1) 142,52 Экономия: -0,42 грн 142,10 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Гора, ул. Центральная, 20-А Всего: упаковка (1) 143,34 Экономия: -2,15 грн 141,19 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бровары, ул. Киевская, 243 Всего: упаковка (1) 142,78 Экономия: -0,17 грн 142,61 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3 Всего: упаковка (1) 121,60 Экономия: -0,04 грн 121,56 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А Всего: упаковка (2) 126,76 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Ревуцкого, 6 Всего: упаковка (1) 142,44 Экономия: -0,87 грн 141,57 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д Всего: упаковка (1) 122,10 Экономия: -0,57 грн 121,53 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (1) 128,50 Экономия: -3,85 грн 124,65 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Днепровская Набережная, 13 Всего: упаковка (2) 128,24 Экономия: -0,47 грн 127,77 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В Всего: упаковка (1) 142,28 Экономия: -0,81 грн 141,47 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Закревского Николая, 21 Всего: упаковка (1) 142,40 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, ул. Радужная, 25 Всего: упаковка (1) 127,44 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Киев, просп. Красной Калины, 5 Всего: упаковка (2) 153,13 грн Забронировать

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется через 07 мин График работы Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146 Всего: упаковка (1) 135,00 Экономия: -10,80 грн 124,20 грн Забронировать