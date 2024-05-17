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АТОДЕРМ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 500 мл - Одесса (130319) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
484,43 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (2)
466,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
466,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
466,50 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Звенигородка, просп. Шевченко Тараса, 21
Всего: упаковка (1)
484,43 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
670,70
Экономия: -20,12 грн
650,58 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
521,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
670,70
Экономия: -134,10 грн
536,60 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
670,70
Экономия: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Зенитного полка, 10-А
Всего: упаковка (1)
521,70 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (1)
670,70
Экономия: -134,10 грн
536,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
447,15 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
465,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2)
484,43 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
Всего: упаковка (1)
521,70 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
521,70 грн