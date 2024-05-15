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А-ДЕРМА ЭКЗОМЕГА МОЛОЧКО СМЯГЧАЮЩЕЕ ДЛЯ ТЕЛА С ЭКСТРАКТОМ ОВСА РЕАЛЬБА И ОМЕГА 6 Д/УХОДА ЗА АТОПИЧНОЙ КОЖЕЙ ДЕТ. И ВЗР. 400 мл - Днепр (Днепропетровск) (133134) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 60-Б
Всего: упаковка (1)
878,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
966,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (2)
1010,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (2)
803,90 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
493,88
Экономия: -30,45 грн
463,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
695,25
Экономия: -27,00 грн
668,25 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, бульв. Комарова Космонавта, 3
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 26
Всего: упаковка (1)
878,95 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
1010,79 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Воскресенская, 18
Всего: упаковка (1)
804,54 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
Всего: упаковка (1)
844,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Хотов, ул. Шевченко, 103
Всего: упаковка (1)
731,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
924,49 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
Всего: упаковка (1)
803,90 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Шухевича Романа, 12
Всего: упаковка (1)
803,90 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
803,90 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
844,10 грн