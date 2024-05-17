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А-ДЕРМА КРЕМ ДЛЯ РУК С МОЛОЧКОМ ОВСА РЕАЛЬБА 50 мл - Одесса (130481) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
328,81 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 38 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
307,43 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
272,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 44
Всего: упаковка (1)
248,04 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (1)
262,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
248,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
250,77
Экономия: -10,02 грн
240,75 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Днепр, бульв. Славы, 5-Ж
Всего: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Днепр, ул. Кюри Марии, 5
Всего: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
Всего: упаковка (1)
280,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
328,81 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 38 мин
Ходосовка, ул. Березовая, 2
Всего: упаковка (2)
313,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Ходосовка, ул. Печерского Феодосия, 39
Всего: упаковка (1)
272,84 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (1)
356,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Чабаны, ул. Машиностроителей, 5-Д
Всего: упаковка (5)
343,76 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Луценко Дмитрия, 6
Всего: упаковка (1)
298,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 38 мин
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (2)
192,17
Экономия: -7,89 грн
184,28 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (1)
328,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 18-А
Всего: упаковка (1)
298,92 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 38 мин
Софиевская Борщаговка, ул. Молодежная, 7
Всего: упаковка (1)
248,04 грн