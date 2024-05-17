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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеАВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ НЕМОКНУЩЕЙ КОЖИЦены в аптеках

АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ НЕМОКНУЩЕЙ КОЖИ 40 мл - Запорожье (130151) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
292,01
Экономия: -14,49 грн
277,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
288,37
Экономия: -10,85 грн
277,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (2)
334,35 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
356,00
Экономия: -62,00 грн
294,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
333,38 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
356,00
Экономия: -62,00 грн
294,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
338,00
Экономия: -44,00 грн
294,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
288,43
Экономия: -10,91 грн
277,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
290,15
Экономия: -12,63 грн
277,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
332,12 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
281,23
Экономия: -17,73 грн
263,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (3)
333,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
295,89
Экономия: -18,37 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
287,68
Экономия: -10,16 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (3)
360,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 34
Всего: упаковка (2)
334,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (3)
309,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (2)
334,72 грн