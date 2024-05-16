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Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеАВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ НЕМОКНУЩЕЙ КОЖИЦены в аптеках

АВЕН СИКАЛЬФАТ КРЕМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ РАЗДРАЖЕННОЙ И ПОВРЕЖДЕННОЙ НЕМОКНУЩЕЙ КОЖИ 40 мл - Львов (130151) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
291,70
Экономия: -14,18 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
360,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
291,01
Экономия: -13,49 грн
277,52 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
287,12
Экономия: -9,60 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
290,09
Экономия: -12,57 грн
277,52 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (5)
360,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
267,73
Экономия: -9,73 грн
258,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Золочев, ул. Бандеры Степана, 3
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
331,83 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:30
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
296,89
Экономия: -19,37 грн
277,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
334,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
334,88 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Киевская, 9
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (3)
336,15 грн