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URIAGE РОЗЕЛЬЯН ДЕРМООЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 250 мл - Запорожье (54368) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (3)
517,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
484,00
Экономия: -70,00 грн
414,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
567,03
Экономия: -36,22 грн
530,81 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
559,97
Экономия: -100,83 грн
459,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
458,79 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
509,00
Экономия: -95,00 грн
414,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
576,19
Экономия: -66,93 грн
509,26 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
487,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
561,21
Экономия: -49,25 грн
511,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (1)
573,39
Экономия: -42,58 грн
530,81 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
509,00
Экономия: -95,00 грн
414,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
490,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
487,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
573,87
Экономия: -43,06 грн
530,81 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
484,00
Экономия: -66,00 грн
418,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
491,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
517,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
532,65
Экономия: -70,35 грн
462,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (2)
502,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
504,32 грн