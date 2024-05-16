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URIAGE РОЗЕЛЬЯН ДЕРМООЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 250 мл - Львов (54368) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
523,14
Экономия: -34,71 грн
488,43 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
487,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
517,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
533,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
487,55 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
487,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
487,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
510,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (3)
542,70
Экономия: -16,28 грн
526,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
557,55
Экономия: -66,07 грн
491,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (1)
555,39
Экономия: -61,76 грн
493,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
520,89
Экономия: -36,98 грн
483,91 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
517,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Широкая, 87
Всего: упаковка (1)
487,55 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
517,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Научная, 35-А
Всего: упаковка (1)
581,90
Экономия: -17,46 грн
564,44 грн