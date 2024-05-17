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URIAGE РОЗЕЛЬЯН КРЕМ 40 мл - Запорожье (53958) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
671,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
612,00
Экономия: -75,00 грн
537,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
735,38
Экономия: -135,85 грн
599,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
726,23
Экономия: -126,70 грн
599,53 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 13 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (1)
596,00
Экономия: -45,00 грн
551,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
642,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
644,55 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (8)
656,00
Экономия: -105,00 грн
551,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 43 мин
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
747,26
Экономия: -86,80 грн
660,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
634,22 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 218
Всего: упаковка (1)
727,83
Экономия: -134,34 грн
593,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (2)
726,86
Экономия: -133,46 грн
593,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
Всего: упаковка (2)
743,63
Экономия: -58,70 грн
684,93 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (2)
656,00
Экономия: -105,00 грн
551,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (1)
631,07 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (1)
612,00
Экономия: -75,00 грн
537,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (3)
628,00
Экономия: -77,00 грн
551,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
744,26
Экономия: -144,73 грн
599,53 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Паршина, 14
Всего: упаковка (1)
637,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (1)
659,50
Экономия: -55,89 грн
603,61 грн