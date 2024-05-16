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URIAGE РОЗЕЛЬЯН КРЕМ 40 мл - Львов (53958) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
633,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
633,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
727,61
Экономия: -138,31 грн
589,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
671,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
671,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
646,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
671,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Старая, 1
Всего: упаковка (1)
633,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
633,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (1)
633,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (2)
671,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Франко Ивана, 26
Всего: упаковка (1)
633,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 57-А
Всего: упаковка (1)
633,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (1)
672,23 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: упаковка (2)
671,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 77
Всего: упаковка (1)
704,70
Экономия: -21,14 грн
683,56 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (2)
723,08
Экономия: -85,68 грн
637,40 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (3)
723,65
Экономия: -21,71 грн
701,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (2)
720,29
Экономия: -21,39 грн
698,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (1)
724,48
Экономия: -45,15 грн
679,33 грн