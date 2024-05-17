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URIAGE BEBE ПЕРВАЯ ОЧИЩАЮЩАЯ ВОДА 500 мл - Одесса (109932) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
462,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
553,98 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
461,04 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
463,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
465,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
466,88 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается через 39 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
573,00
Экономия: -88,00 грн
485,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
462,04 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (1)
448,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 39 мин
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
353,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
558,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
465,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
463,52 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
404,00
Экономия: -12,12 грн
391,88 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (1)
469,31 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
559,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
461,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
560,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
552,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 39 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
560,35 грн