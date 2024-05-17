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URIAGE КОЛД КРЕМ 100 мл - Одесса (450386) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
474,50 грн
Вузовская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Невского Александра, 82
Всего: упаковка (1)
494,10 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 40 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
507,10 грн
В других городах:
Черноморская
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Закрыто Открывается через 40 мин
Черноморск, ул. Александрийская, 17-А
Всего: упаковка (1)
494,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
457,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
454,81 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
459,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (2)
459,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (1)
456,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 21
Всего: упаковка (2)
459,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 40 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (1)
429,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 40 мин
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
484,87 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 40 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
472,23 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 40 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
429,30 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
487,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
456,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
527,05
Экономия: -28,65 грн
498,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 40 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
486,97 грн
D.s.
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Закрыто Открывается через 40 мин
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 42-А
Всего: упаковка (1)
445,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (3)
453,58 грн