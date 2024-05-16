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URIAGE КОЛД КРЕМ 100 мл - Львов (450386) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
445,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
445,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
454,03 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
484,67 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Грушевского Михаила, 11
Всего: упаковка (1)
445,20 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
487,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Тернополь, пл. Победы, 4-Б
Всего: упаковка (1)
401,74 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Карпенко, 10
Всего: упаковка (1)
445,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Русская, 16
Всего: упаковка (4)
445,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Сагайдачного, 3/7
Всего: упаковка (1)
445,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 20 мин
Тернополь, ул. Торговица, 9
Всего: упаковка (1)
445,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
445,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
Всего: упаковка (2)
445,20 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Збараж, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: упаковка (2)
445,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
443,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (2)
444,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (2)
489,75 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (1)
401,74 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Чортков, ул. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (2)
429,30 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 20 мин
Ровно, ул. Кулика и Гудачека, 23
Всего: упаковка (3)
445,20 грн