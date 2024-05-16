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URIAGE КОЛД КРЕМ 100 мл - Киев (450386) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
465,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
490,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
477,49 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сикорского Игоря Авиаконструктора, 1
Всего: упаковка (1)
445,20 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (6)
429,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
455,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (1)
472,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 14-Е
Всего: упаковка (2)
507,07 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 20
Всего: упаковка (1)
453,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Центральная, 21-Б
Всего: упаковка (1)
454,06 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
Всего: упаковка (1)
364,75 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (1)
450,76 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
Всего: упаковка (1)
410,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Софиевская Борщаговка, просп. Мартынова, 12
Всего: упаковка (1)
429,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
Всего: упаковка (1)
454,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Корсунь-Шевченковский, ул. Ярослава Мудрого, 21
Всего: упаковка (2)
459,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
478,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Победы, 12
Всего: упаковка (2)
476,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Коростень, ул. Героев Чернобыля, 29-А
Всего: упаковка (2)
454,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Смелянская, 45
Всего: упаковка (1)
484,87 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (1)
472,23 грн