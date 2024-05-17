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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Одесса (449523) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
308,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
346,36
Экономия: -41,14 грн
305,22 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (1)
329,30 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Армейская, 18
Всего: упаковка (1)
326,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
341,69
Экономия: -23,64 грн
318,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
340,74
Экономия: -31,25 грн
309,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, просп. Небесной Сотни, 6
Всего: упаковка (1)
316,85
Экономия: -16,73 грн
300,12 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
308,00 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 41 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (3)
260,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 41 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 335
Всего: упаковка (1)
324,54
Экономия: -28,42 грн
296,12 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 41 мин
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (2)
286,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 41 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
Всего: упаковка (1)
323,00
Экономия: -30,87 грн
292,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 41 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
287,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 41 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
278,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
Всего: упаковка (1)
319,34
Экономия: -36,44 грн
282,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
286,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 41 мин
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
307,82
Экономия: -4,87 грн
302,95 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 41 мин
Винница, ул. Киевская, 62
Всего: упаковка (1)
308,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Белая Церковь, ул. Таращанская, 191-А
Всего: упаковка (1)
322,17
Экономия: -27,58 грн
294,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Белая Церковь, ул. Гоголя, 16
Всего: упаковка (1)
304,20 грн