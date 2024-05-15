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URIAGE БАРЬЕДЕРМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК 50 мл - Харьков (449523) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
304,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
304,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
348,63
Экономия: -44,73 грн
303,90 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
287,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Котляревского, 11
Всего: упаковка (1)
304,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
299,87 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
304,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, ул. Ильинская, 49
Всего: упаковка (1)
304,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (1)
318,51
Экономия: -26,38 грн
292,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 74-А
Всего: упаковка (1)
350,80
Экономия: -39,99 грн
310,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 68-Б
Всего: упаковка (2)
318,57
Экономия: -19,68 грн
298,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (2)
328,69
Экономия: -31,34 грн
297,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 2
Всего: упаковка (1)
320,60 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
Всего: упаковка (1)
278,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2-Б
Всего: упаковка (1)
320,52
Экономия: -38,48 грн
282,04 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
244,48
Экономия: -28,37 грн
216,11 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 10:00
Днепр, бульв. Екатеринославский, 1
Всего: упаковка (3)
306,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
345,15
Экономия: -53,09 грн
292,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
321,89
Экономия: -43,91 грн
277,98 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 385/3
Всего: упаковка (3)
260,76 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Припортовая, 34
Всего: упаковка (2)
286,84 грн