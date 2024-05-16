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BEBBLE ДЕТСКИЕ ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ С ЭКСТРАКТОМ РОМАШКИ , №54 - Киев (747225) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 3
Всего: упаковка (1)
55,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Татарская, 38-А
Всего: упаковка (1)
55,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 6
Всего: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
100,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: упаковка (1)
97,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Иорданская, 6
Всего: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Науки, 4
Всего: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 16
Всего: упаковка (1)
97,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
104,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Иорданская, 17-А
Всего: упаковка (1)
55,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, бульв. Шамо Игоря, 3
Всего: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
Всего: упаковка (1)
94,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Телиги Елены, 13/14
Всего: упаковка (1)
96,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Голего Николая, 5
Всего: упаковка (1)
95,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (1)
98,15 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Воскресенский, 22
Всего: упаковка (1)
94,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Оболонский, 12
Всего: упаковка (1)
97,21 грн