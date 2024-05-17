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JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА 100 г - Запорожье (43901) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
199,85
Экономия: -15,65 грн
184,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (3)
175,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 46 мин
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
179,15
Экономия: -13,05 грн
166,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (1)
196,12
Экономия: -35,94 грн
160,18 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
165,57 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33
Всего: упаковка (1)
181,84
Экономия: -13,94 грн
167,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
163,75
Экономия: -14,55 грн
149,20 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (1)
166,12
Экономия: -19,01 грн
147,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
161,88
Экономия: -12,78 грн
149,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
165,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Святогорская, 10
Всего: упаковка (1)
167,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
165,66 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
178,44
Экономия: -19,84 грн
158,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
161,96
Экономия: -13,59 грн
148,37 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
146,02
Экономия: -17,36 грн
128,66 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Временная, 2
Всего: упаковка (1)
168,03
Экономия: -20,48 грн
147,55 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Центральная, 2-Г
Всего: упаковка (1)
167,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1)
154,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
Всего: упаковка (1)
162,71
Экономия: -15,29 грн
147,42 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (1)
175,00 грн