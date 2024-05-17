Все аптеки Украины
Косметические средстваДетская косметикаJOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКАЦены в аптеках

JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА 100 г - Одесса (43901) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
Всего: упаковка (1)
165,70 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
180,47
Экономия: -34,88 грн
145,59 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Педагогическая, 23-Б
Всего: упаковка (1)
212,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, дорога Николаевская, 168/1
Всего: упаковка (1)
195,37
Экономия: -23,00 грн
172,37 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Королева Академика, 65
Всего: упаковка (1)
212,00 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Палия Семена, 68
Всего: упаковка (1)
212,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 52-А
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, бульв. Десантный, 1
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, просп. Добровольского, 109/1
Всего: упаковка (1)
177,19
Экономия: -22,70 грн
154,49 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
212,00 грн
Полимед
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, просп. Шевченко, 21
Всего: упаковка (1)
163,80 грн
В других городах:
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Лиманка, ж/м Радужный, 15/3
Всего: упаковка (2)
175,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Крыжановка, ул. Палия Семена, 99-Б
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Черноморск, просп. Мира, 31-Б
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Теплодар, ул. Пионерная, 2
Всего: упаковка (1)
171,84
Экономия: -24,43 грн
147,41 грн
Аптека акс социальная
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Южное, перек. Григорьевского десанта / Химиков, 30/16-Е
Всего: упаковка (1)
212,00 грн
Подорожник
Подробнее
Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (2)
175,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 41 мин
Николаев, просп. Богоявленский, 42-Б/1
Всего: упаковка (1)
175,00 грн