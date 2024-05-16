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JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА 100 г - Киев (43901) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Фармация
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
132,53
Экономия: -4,82 грн
127,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 06 мин
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (1)
180,09
Экономия: -26,96 грн
153,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
164,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
190,39
Экономия: -25,22 грн
165,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
181,90
Экономия: -15,65 грн
166,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Оболонский, 6-А
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
160,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Воскресенский, 15
Всего: упаковка (1)
179,42
Экономия: -31,97 грн
147,45 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
152,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
Всего: упаковка (1)
178,80
Экономия: -16,44 грн
162,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (2)
162,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (1)
176,67
Экономия: -31,84 грн
144,83 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
162,88
Экономия: -1,62 грн
161,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 32
Всего: упаковка (1)
176,35
Экономия: -27,58 грн
148,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 22
Всего: упаковка (1)
179,55
Экономия: -19,34 грн
160,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 37-Б
Всего: упаковка (1)
182,90
Экономия: -31,05 грн
151,85 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
Всего: упаковка (1)
156,87
Экономия: -12,04 грн
144,83 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 35
Всего: упаковка (91)
175,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Княжий Затон, 10
Всего: упаковка (1)
196,23
Экономия: -30,99 грн
165,24 грн
Йод
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Закрыто Открывается через 36 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
163,12 грн