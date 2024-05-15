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JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА 100 г - Харьков (43901) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Первая аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
164,26 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
164,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
164,18 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
177,11
Экономия: -17,51 грн
159,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, ул. Лесопарковская, 2
Всего: упаковка (1)
161,90
Экономия: -12,49 грн
149,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, ул. Зубенко Владислава, 25-А
Всего: упаковка (1)
166,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Байрона, 144/2
Всего: упаковка (1)
165,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
165,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
Всего: упаковка (1)
165,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (1)
165,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, шоссе Салтовское, 145
Всего: упаковка (1)
168,65
Экономия: -21,31 грн
147,34 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 38 мин
Харьков, просп. Людвига Свободы, 39
Всего: упаковка (10)
175,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, перек. Героев Труда / Гвардейцев-Широнинцев, 29/50
Всего: упаковка (1)
165,58 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
Всего: упаковка (2)
175,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Победы, 62
Всего: упаковка (1)
143,66 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Дружбы Народов, 231-А
Всего: упаковка (1)
166,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
199,33
Экономия: -28,39 грн
170,94 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (1)
115,82 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Малая Даниловка, ул. Центральная, 45-А
Всего: упаковка (1)
166,22 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 08 мин
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
Всего: упаковка (1)
166,88 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Мерефа, ул. Днепровская, 212
Всего: упаковка (1)
164,54 грн